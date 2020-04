Was für ein starkes Comeback von der InflaRx-Aktie. Die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens legt am Morgen bei Tradegate 96 Prozent auf 6,78 Euro zu. Grund ist Meldung, dass das Unternehmen den ersten Patienten in eine randomisierte klinische Studie in den Niederlanden aufgenommen hat. Untersucht wird hier die Sicherheit und Wirksamkeit des monoklonalen Anti-C5A-Antikörpers IFX-1 bei der Behandlung von COVID-19-Patienten mit schwerer Lungenentzündung.InflaRx erklärte, positive Daten von zwei ...

