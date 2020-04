Der französische Bankkonzern Société Générale (ISIN: FR0000130809) will für das Jahr 2019 keine Dividende ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Ursprünglich war eine Dividende in Höhe von 2,20 Euro geplant. Damit folgt die Société Générale der Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) hatten am Freitagabend mitgeteilt, dass die Bankinstitute aufgrund der Coronavirus-Krise bis Oktober auf ...

