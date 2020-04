Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) Tokyo, eines der prestigeträchtigsten internationalen Hotels Japans, das sich in Shinjuku, Tokio, befindet, bietet seit drei Monaten im ganztägig geöffneten Restaurant "Jurin" auf der zweiten Etage des Hotels ein spezielles Dessertbüffet an, genannt das "Strawberry Dessert Buffet". Aufgrund der Beliebtheit dieses Angebots haben wir beschlossen, es bis zum 31. Mai 2020 zu verlängern, und bieten nun neue Desserts an, die speziell zum Motto "Strawberries and Milk" ("Erdbeeren und Milch") entworfen wurden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200401005211/de/

Strawberry dessert buffet created in the theme of "Strawberries and Milk" will start from May 1 to May 31, 2020. (Photo: Business Wire)