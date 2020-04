ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Air Liquide von 140 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriegasehersteller sei einer der günstigsten defensiven Werte innerhalb des breiteren Chemiesektors, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank seines Geschäftsmodells und der Kostendisziplin dürfte der Konzern auch hinsichtlich der Ergebnisentwicklung besser abschneiden. Der Experte kürzte daher mit Blick auf die gegenwärtige Schwächephase seine Gewinnerwartungen nur leicht./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 04:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073

