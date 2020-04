Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG



Donaueschingen (pta011/01.04.2020/09:00) - Die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 17. März 2020 für Donnerstag, den 30. April 2020, 10:00h, in den Donauhallen, 78166 Donaueschingen, einberufene ordentliche Hauptversammlung der Nexus AG wird hiermit abgesagt. Die Absage erfolgt aufgrund der rechtlichen Einschränkungen zur Möglichkeit der Durchführungen von Versammlungen aufgrund des SARS-CoV-2-Virus (COVID-19-Pandemie). Diese Einschränkungen machen eine Durchführung der Hauptversammlung als Präsenzsitzung, wie sie in der Einberufung vorgesehen ist, unmöglich.



Die im Bundesanzeiger am 17. März 2020 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Nexus AG ist damit gegenstandslos. Eine Hauptversammlung mit gleicher Tagesordnung wie zur abgesagten Hauptversammlung wird voraussichtlich mit gesonderter Einberufung unter Berücksichtigung der aktuell zu beachtenden gesetzlichen Fristen und Formen als ausschließlich virtuelle Sitzung erneut für den 30. April 2020 zeitnah einberufen werden.



Donaueschingen, im April 2020 Nexus AG Der Vorstand



Aussender: Nexus AG Adresse: Irmastraße 1, 78166 Donaueschingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Hannes Wehinger Tel.: +49 771 - 22960 258 E-Mail: ir@nexus-ag.de Website: www.nexus-ag.de



ISIN(s): DE0005220909 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



