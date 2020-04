"Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt schwimmt." So lautet ein bekanntes Zitat von Investmentaltmeister Warren Buffett, das darauf anspielt, dass sich in Krisenzeiten die Spreu vom Weizen trennt - oder eben die gesunden Unternehmen von den ungesunden. Um in Krisen böse Überraschungen zu vermeiden, bietet es sich für Anleger an, gezielt in solche Unternehmen zu investieren, die eine Badehose anhaben. Woran können wir solche Unternehmen erkennen? Zum Beispiel an ihren Bilanzen. Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...