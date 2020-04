Nicht wenige Investoren hatten die Hoffnung, dass Zalando (WKN: ZAL111) kurzfristig von den Schließungen der Innenstädte profitieren könnte, da der Onlinehandel nun einer der wenigen verbleibenden Wege ist, um an Kleidung zu kommen. Am 30. März 2020 machte das Unternehmen in einer Mitteilung klar: Dem ist nicht so. Was das Unternehmen gesagt hat und was das langfristig bedeuten wird, das werden wir in diesem Artikel genauer beleuchten. Das wissen wir Das Unternehmen sagte zwar, dass die Umsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...