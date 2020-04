Bonn (ots) - Die Betriebswirtin Katrin Hahn nimmt zum 1. April ihre Arbeit als Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin bei der BWI GmbH auf. Damit folgt sie auf Hans-Jürgen Niemeier, der im Mai 2019 übergangsweise die Aufgaben als Chief Resources Officer übernommen hatte. Die erfahrene Managerin wechselt von der juwi AG, einem Projektentwicklungsunternehmen für erneuerbare Energien, zur BWI.Die BWI, IT-Systemhaus der Bunderwehr und IT-Dienstleister des Bundes, wird von einer vierköpfigen Geschäftsführung geleitet. Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzender der Geschäftsführung ist Martin Kaloudis. Katrin Hahn verantwortet ab April als Geschäftsführerin unter anderem den Personalbereich und löst damit Hans-Jürgen Niemeier als Chief Resources Officer (CRO) ab. Weitere Geschäftsführungsmitglieder der hundertprozentigen Bundesgesellschaft sind Bernd Wolfgang Klinder, Chief Operation Officer (COO), und Frank Leidenberger, Chief Strategy Officer (CSO)."Mit Katrin Hahn haben wir eine erfahrene und sehr kompetente Geschäftsführerin gewonnen, die die Transformation des Unternehmens mit vorantreiben wird", sagt Generalleutnant Ludwig Leinhos, Aufsichtsratsvorsitzender der BWI GmbH. Den Personalbereich und die dazugehörigen Veränderungsprozesse kenne sie von der Pike auf. "Ich bin überzeugt, dass sie hervorragend in das Führungsteam der BWI passt und einen wertvollen Beitrag dazu leisten wird, die BWI weiter als leistungsstarkes Unternehmen und attraktiven Arbeitgeber auszurichten."Wesentliche Schwerpunkte der ersten Monate werden für Hahn die verschiedenen Themen rund um die aktuelle Transformation der BWI sein. "Ich freue mich sehr, die Zukunft eines Unternehmens mitzugestalten, das Menschen und staatliche Organisationen befähigt, ihre vielfältigen Aufgaben Tag für Tag zu bewältigen - mit leistungsstarker, zuverlässiger und sicherer IT. Das ist ein spannendes Feld, das unsere Gesellschaft mehr und mehr prägen wird", sagt die neue BWI-Geschäftsführerin.Katrin Hahn trat ihre berufliche Laufbahn im Jahr 2004 bei der MVV Energie AG an und bekleidete bei dem Mannheimer Energieversorger verschiedene Funktionen im Personalbereich. Anschließend sammelte sie in der Unternehmensberatung Erfahrungen in den Themenfeldern Change- und Transformationsmanagement sowie Strategie- und Organisationsentwicklung. Seit 2011 war sie als Prokuristin der juwi AG mit Sitz im rheinland-pfälzischen Wörrstadt tätig. Bei dem weltweit agierenden Unternehmen, das auf die Projektentwicklung für Wind- und Solarenergie spezialisiert ist, leitete die 37-Jährige den Bereich Corporate HR & Social Benefits.Pressekontakt:info@bwi.deBWI GmbHLutz EmmelmannCommunications & MarketingKarl-Legien-Str. 18853117 BonnTelefon: 02225-988-2054Mobil: + 49 151-14012098Original-Content von: BWI GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76712/4561617