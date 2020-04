von Petra Maier, Euro am SonntagSie haben die Bilanzen nach Vorwürfen auf Unregelmäßigkeiten untersucht. Allerdings ist die gesamte Prüfung noch nicht abgeschlossen. Es stehen noch Untersuchungen der Tochter in Dubai an. Das Endergebnis soll dann Ende April veröffentlicht werden. Durch die hohe Volatilität der Aktie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...