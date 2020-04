Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die chinesischen PMIs des Verarbeitenden und des Dienstleistungsgewerbes sind nach dem Einbruch im Februar wieder in den Wachstumsbereich gestiegen und schüren damit die Hoffnungen eines V-förmigen Wachstumsverlaufs, so die Analysten der Helaba.Die Einkaufsmanagerindices in Italien, Spanien und den USA dürften heute hingegen im Kontraktionsbereich liegen und auf die schwierige Lage der Industrie hinweisen. Gegenwind sei für den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) daher vonseiten der Datenveröffentlichungen nicht zu erwarten. Von technischer Seite gebe es jedoch kaum Hinweise auf eine Erholung. ...

