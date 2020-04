Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag starke Kursverluste hinnehmen müssen. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 2,30 Prozent auf 1.955,51 Zähler. Die europäischen Leitbörsen standen noch etwas stärker unter Druck.Schon die Vorgaben aus Übersee waren schwach ausgefallen. Sowohl die US-Börsen am Vorabend als auch heute die Aktienmärkte in Asien haben klare Kursverluste verzeichnet. Besonders ...

