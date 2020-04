flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte legten am ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte legten am Mittwoch mehrheitlich kräftig den Rückwärtsgang ein. Die Ausnahme bildete vor allem der australische ASX200, der um 3,58 Prozent auf 5.258,60 Punkte kletterte. Der japanische Nikkei225 hingegen verlor um 4,50 Prozent auf 18.065,41 Punkte. Die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit durchweg höhere Abgaben auf. Kurz nach der europäischen Börseneröffnung notierte der Dow Jones-Future zum Beispiel mit einem Minus von rund 550 Punkten. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit einem kräftigen Abschlag bei 9.610,67 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag via Xetra mit einem Kursgewinn von 1,22 Prozent bei 9.935,84 Punkten. Ausgehend vom Verlaufstief des 16. März 2020 bei 8.255,65 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 25. März 2020 bei 10.137,62 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 9.693 und 10.138 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 10.413/10.582/10.856 und 11.301 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 9.418/9.196/8.974/8.699 und 8.256 Punkten in Betracht.

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

