Der USD/JPY könnte in den kommenden Sitzungen in eine kurzfristige Konsolidierungsstimmung geraten, während der Handel zwischen 107 und 109 stattfindet, wie Terence Wu, Stratege der OCBC Bank, mitteilt. Wichtige Zitate "Sie können eine Konsolidierung zwischen 107,00 und 109,00 erwarten, nachdem das Paar nach der Annäherung an den Wert von 107,00 zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...