Hannover (ots) -- Schon über 100 Hotels der TUI-Marken stehen zur Verfügung- Insgesamt 10.000 Unterkünfte buchbar- Mittelmeerziele wie Spanien, Griechenland und Ägypten im Fokus- Treuebonus wird erfolgreich bei Neu- und Umbuchungen eingesetzt- Komplettes Flugprogramm der TUI fly freigeschaltet TUI Deutschland gibt ab sofort den Sommer 2021 zur Buchung in den Systemen frei. Über 100 Hotels der TUI-Hotelmarken und -konzepte sowie weitere 10.000 Unterkünfte sind über Reisebüros und auch online buchbar."Urlauber, die jetzt auf ihre geplanten Reisen verzichten mussten, haben nun neben dem Sommer und Winter diesen Jahres auch die Möglichkeit, den übernächsten Sommer bei TUI zu buchen. Unsere Gäste profitieren von einer größeren Flexibilität bei der Planung ihrer Reisen. Das schafft vor allem bei denjenigen eine bessere Planbarkeit, die auf die Ferienzeiten angewiesen sind", sagt Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung von TUI Deutschland.Der weltweit führende Reiseveranstalter setzt vor allem auf die beliebten Ferienregionen rund ums Mittelmeer wie Spanien, Griechenland und Ägypten, aber auch rund 2.000 Hotels in Deutschland, Österreich, Italien und Kroatien sind bereits heute verfügbar. Bei Fernreisen sind vor allem beliebte Ziele wie Thailand und Tansania fast komplett buchbar. Unter den mehr als 10.000 buchbaren Hotels sind viele Häuser der TUI-Marken. So stehen beispielsweise alle Clubs von TUI Magic Life und Robinson zur Auswahl sowie zahlreiche Hotels der Marken TUI Blue, TUI Suneo und RIU, aber auch Partnerhotels von Atlantica und JAZ. Zudem ist ein Großteil der beliebten Konzepthotels von TUI Kids Club in den Systemen freigeschaltet. Grupotel sowie weitere, exklusiv bei TUI buchbare Hotels und Resorts, kommen in den nächsten Tagen sukzessive hinzu.TUI fly hat ihr Flugprogramm für den kommenden Sommer ebenfalls komplett freigeschaltet. Das TUI-Programm ist damit so früh buchbar wie in keinem Jahr zuvor."Wir bieten unseren Gästen damit als erster deutscher Reiseveranstalter, schon heute die Möglichkeit, den übernächsten Sommer in großer Bandbreite zu buchen. Die Deutschen lieben es zu reisen und möchten ihre Auszeit planen. Mit unserer Treueaktion und den Frühbucherermäßigungen für ihren nächsten Urlaub erhalten sie zudem einen attraktiven Bonus, der zusätzlichen Anreiz bietet. Dass das gut ankommt, sehen wir an der steigenden Nachfrage", sagt Marek Andryszak.Wer eine TUI-Reise zwischen Mai 2020 und April 2021 bucht, erhält pro Person eine Ermäßigung von bis zu 100 Euro. Der Treuebonus gilt für das gesamte Programm des Reiseveranstalters. Zudem profitieren Frühentschlossene von Frühbucherermäßigungen, so sind beispielsweise die Clubs von TUI Magic Life bis zu 20 Prozent günstiger.Buchbar ist das Sommerprogramm sowohl in den TUI-Reisebüros als auch online. Die Filialen haben aktuell zwar geschlossen, die Reiseexperten sind aber dennoch weiterhin für ihre Kunden da und beraten telefonisch und per E-Mail.Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel TUI Blue Makadi in Ägypten kostet mit TUI fly-Flug im Juni 2021 und All Inclusive ab 829 Euro pro Person im Doppelzimmer.Eine Woche im TUI Kids Club Bächlein in Deutschland kostet bei eigener Anreise im April 2021 mit Halbpension ab 340 Euro pro Person im Doppelzimmer. Kinder bis 6 Jahre begleiten die Eltern kostenfrei.