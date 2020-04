Luzern (ots) - Das Schweizer Online-Casino mycasino beweist erneut Innovation indem es einige der weltweit populärsten Spiele der Online Welt auf ihre Plattform integriert.Greentube gilt als führender Online-Spiele-Anbieter in Österreich. Angefangen bei Slot Spielen wie Mermaid's Pearl oder The Alchemist erweiterte das Unternehmen seine Produktpalette mit Spielen von Novomatic. Zu den bekannten Slot-Spielen zählen Lucky Lady's Charm deluxe, Book of Ra, Sizzling Hot Deluxe, Dolphin's Pearl Deluxe und Lord of the Ocean.Einer der Superstars der weltweiten Online Casino Branche ist sicherlich «Book of Ra». Titelgebend mit dem Buch des ägyptischen Sonnengotts nimmt einen das Spiel in die mystische Welt des alten Ägypten mit. Ob es nun die faszinierende Welt der ägyptischen Gottheiten, die Einfachheit des Spielaufbaus oder die spektakulären Gewinnmöglichkeiten sind. Eins ist sicher, die Popularität des Spielprinzips ist ungebrochen und hat zudem viele Varianten des Spielprinzips hervor gebracht, von denen ebenfalls viele auf mycasino zu finden sind.Mit Lucky Lady Charm und Sizzling Hot schafften zwei weitere grosse Klassiker den Sprung in die konzessionierte Online Spiellandschaft der Schweiz. Neben den Grundvarianten wurden ebenfalls die Weiterentwicklungen wie Lucky Lady's Charm Deluxe, Lucky Lady's Charm Deluxe 10 Lucky Lady's Charm Deluxe 6 und Sizzling Hot 6 Extra Gold Version bei https://www.mycasino.ch integriert.Natürlich ist auch in Online-Glücksspielen Sicherheit von entscheidender Wichtigkeit. Das Grand Casino Luzern nimmt seine Verantwortung ernst: Alle Spiele erfüllen höchste Standards für Sicherheit und Transparenz. Jedes Spiel wird von der Eidgenössischen Spielbankenkommission einzeln bewilligt.Das Grand Casino Luzern bietet einen Mix zwischen der glamourösen Casino-Welt Monacos und der farbenfrohen Welt der Casinos in Las Vegas. Mit mycasino.ch betreibt das Grand Casino Luzern das Online-Casino mit dem grössten und innovativsten Spielangebot der Schweiz. Jedes Spiel ist nach strengen Standards zertifiziert und von der Eidgenössischen Spielbankenkommission bewilligt. Die Kunden profitieren von zahlreichen sicheren Zahlungsmethoden wie Twint und Postfinance sowie von einem kompetenten Kundenservice direkt aus dem Grand Casino Luzern.Kontakt:Herr Philipp Albrecht, CMO, Grand Casino Luzernphilipp.albrecht@grandcasinoluzern.ch+41 41 418 56 56Original-Content von: Grand Casino Luzern AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067992/100845463