Upon request by the issuer, long names and long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp will change. The change will be valid as of April 2, 2020. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Long Name/Long Symbol New Long Name/Long Symbol ------------------------------------------------------------------ SE0009860778 BULL OMXS30 X1 NORDNET BULL OMX X1 NORDNET ------------------------------------------------------------------ SE0013934510 BULL OMXS30 X10 NORDNET 4 BULL OMX X10 NORDNET 4 ------------------------------------------------------------------ SE0013934197 BULL OMXS30 X10 NORDNET 5 BULL OMX X10 NORDNET 5 ------------------------------------------------------------------ SE0013934205 BULL OMXS30 X12 NORDNET 6 BULL OMX X12 NORDNET 6 ------------------------------------------------------------------ SE0013934213 BULL OMXS30 X15 NORDNET 6 BULL OMX X15 NORDNET 6 ------------------------------------------------------------------ SE0013931649 BULL OMXS30 X15 NORDNET 7 BULL OMX X15 NORDNET 7 ------------------------------------------------------------------ SE0009860786 BULL OMXS30 X2 NORDNET BULL OMX X2 NORDNET ------------------------------------------------------------------ SE0009979404 BULL OMXS30 X3 NORDNET 1 BULL OMX X3 NORDNET 1 ------------------------------------------------------------------ SE0009860794 BULL OMXS30 X3 NORDNET S BULL OMX X3 NORDNET S ------------------------------------------------------------------ SE0012568210 BULL OMXS30 X4 NORDNET BULL OMX X4 NORDNET ------------------------------------------------------------------ SE0009979412 BULL OMXS30 X5 NORDNET 1 BULL OMX X5 NORDNET 1 ------------------------------------------------------------------ SE0013537065 BULL OMXS30 X5 NORDNET 2 BULL OMX X5 NORDNET 2 ------------------------------------------------------------------ SE0009860802 BULL OMXS30 X5 NORDNET S BULL OMX X5 NORDNET S ------------------------------------------------------------------ SE0009860810 BULL OMXS30 X8 NORDNET BULL OMX X8 NORDNET ------------------------------------------------------------------ SE0013537073 BULL OMXS30 X8 NORDNET 1 BULL OMX X8 NORDNET 1 ------------------------------------------------------------------ SE0013934502 BULL OMXS30 X8 NORDNET 2 BULL OMX X8 NORDNET 2 ------------------------------------------------------------------ SE0013934189 BULL OMXS30 X8 NORDNET 3 BULL OMX X8 NORDNET 3 ------------------------------------------------------------------ SE0009860851 BEAR OMXS30 X1 NORDNET BEAR OMX X1 NORDNET ------------------------------------------------------------------ SE0009979479 BEAR OMXS30 X10 NORDNET 1 BEAR OMX X10 NORDNET 1 ------------------------------------------------------------------ SE0013537131 BEAR OMXS30 X10 NORDNET 2 BEAR OMX X10 NORDNET 2 ------------------------------------------------------------------ SE0009860901 BEAR OMXS30 X10 NORDNET S BEAR OMX X10 NORDNET S ------------------------------------------------------------------ SE0013934486 BEAR OMXS30 X12 NORDNET 4 BEAR OMX X12 NORDNET 4 ------------------------------------------------------------------ SE0013931656 BEAR OMXS30 X15 NORDNET 5 BEAR OMX X15 NORDNET 5 ------------------------------------------------------------------ SE0009860869 BEAR OMXS30 X2 NORDNET BEAR OMX X2 NORDNET ------------------------------------------------------------------ SE0009979453 BEAR OMXS30 X3 NORDNET 1 BEAR OMX X3 NORDNET 1 ------------------------------------------------------------------ SE0009860877 BEAR OMXS30 X3 NORDNET S BEAR OMX X3 NORDNET S ------------------------------------------------------------------ SE0012568228 BEAR OMXS30 X4 NORDNET BEAR OMX X4 NORDNET ------------------------------------------------------------------ SE0009979461 BEAR OMXS30 X5 NORDNET 1 BEAR OMX X5 NORDNET 1 ------------------------------------------------------------------ SE0013537115 BEAR OMXS30 X5 NORDNET 2 BEAR OMX X5 NORDNET 2 ------------------------------------------------------------------ SE0009860885 BEAR OMXS30 X5 NORDNET S BEAR OMX X5 NORDNET S ------------------------------------------------------------------ SE0009860893 BEAR OMXS30 X8 NORDNET BEAR OMX X8 NORDNET ------------------------------------------------------------------ SE0013537123 BEAR OMXS30 X8 NORDNET 1 BEAR OMX X8 NORDNET 1 ------------------------------------------------------------------ For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 60 00. Nasdaq Stockholm AB