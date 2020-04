Es sind mehr als spannende Zeiten an der Börse angebrochen. Jeder Anleger wartet seit Jahren auf einen Crash, "um endlich günstig zu kaufen". Nun ist der Crash da, aber die meisten Anleger, die ich kenne, sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange. Welche Aktien Du jetzt kaufen kannst und wo Du besser die Finger von lässt, erklären wir Dir hier!

Langjährigen Investoren fällt der Umgang mit Einbrüchen in der Regel deutlich einfacher. Gerade wenn zunächst das eigene Blut mit durch die Straßen fließt: Profis kennen zahlreiche Aktien und wissen, wo auch in unruhigen Börsenzeiten und schwachen Wirtschaftsphasen langfristig attraktive Geldanlagen liegen.

Auch wenn der ein oder andere Kauf in diesen Phasen schnell im Minus ist: Wer durch den Nebel aus Panik und Angst schaut und die Welt in zwei Jahren vor Augen hat, wird schnell feststellen dass es derzeit fantastisch attraktive Investmentchancen am Markt gibt.

Wer noch nicht den Magen für die derzeit hohen Kursschwankungen mitbringt, muss langsam anfangen. Die beste Strategie bringt nichts, wenn man sie nicht durchzieht. Daher im Zweifelsfall mit kleinen Beträgen anfangen und über die nächsten Monate gestaffelt investieren Nach dieser Krise geht der Aktien-Boom erst richtig los! Keine Zinsen, günstige Schulden und derzeit auch günstige Rohstoffe werden die Firmengewinne schon nächstes Jahr wieder massiv unterstützen und Aktionären viel Freude bereiten.

Sollte man jetzt Aktien kaufen?

Das heißt nicht, dass Kurse nicht weiter nachgeben können. Aktienkurse sind kurzfristig nur von Angst, Gier und Liquiditätsbedarf der Anleger abhängig. Dieses Ungleichgewicht zwischen Emotionen und innerem Wert ist selten so groß wie in dieser Phase! Erst in der langfristigen Betrachtung notieren Aktien um ihren fairen Wert. Wir denken, Du solltest aktuell Aktien kaufen. Anleger mit Weitblick agieren JETZT.

Welche Aktien kaufe ich jetzt?

Wir versuchen, für verschiedene Typen von Investoren entsprechende Werte zu präsentieren. Auf die einzelnen Aktien gehen wir nur kurz ein. Denn es ist nicht die Zeit, um auf KGV's zu achten oder vermeintlich günstige Aktien zu kaufen, deren Geschäftsmodell oder Solvenz aber in Gefahr ist! Qualitative Merkmale wie beständige Geschäftsmodelle, signifikante Eintrittsbarrieren und langfristige Wachstumsmöglichkeiten sind Eigenschaften, die krisenfeste Firmen auszeichnen. In unserer Aktienanalyse ist allerdings eine solide Bilanz sehr wichtig.

Wir unterscheiden grob in drei Anlegertypen:

Börsenneuling oder Anleger mit geringer Risikobereitschaft 1-5 Jahre Börsenerfahrung oder Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft Börsenveterane oder Anleger mit hoher Risikobereitschaft

Der Börsenneuling

Einsteiger haben es eigentlich sehr einfach: Denn sie haben das Glück, noch nicht investiert zu sein. Meiner Erfahrung nach reagieren Einsteiger aber sehr schnell und panisch auf Kursrückgänge. Sie machen den Fehler, die Qualität ihrer Entscheidung am kurzfristigen Kursverlauf festzumachen.

Mein Rat: Investiere nur Geld, dass Du mindestens fünf Jahre nicht brauchst! Akzeptiere mental, dass das Geld weg ist. Ziehe keine Parallelen zu Deinem monatlichen Einkommen ("Ich habe heute ein Monatsgehalt verloren"). Relevant ist nur: Ist die Firma gesund? Funktioniert das Geschäftsmodell langfristig? Wenn ja: Nachkaufen!

Denke immer daran: Aktien sind keine Zeile in Deinem Depot mit grünen oder roten Zahlen dahinter, die sich scheinbar zufällig bewegen. Du bist Teilhaber einer Firma. Täglich gehen Menschen FÜR DICH zur Arbeit und verdienen Geld - FÜR DICH. Nach dem Kauf bleibt Dir nur eine einzige Aufgabe: Relax & enjoy the show! Genug geblubbert, Du möchtest nun endlich Aktientipps statt einer endlosen Predigt.

Die Einsteigerwerte - Aktien für Börsenneulinge

Einer meiner absoluten Lieblingswerte: SAP AG (WKN: 716460)

Die Firma hat wenig Schulden, wird die Margen mittelfristig über Transformierung zum Cloud-Geschäft weiter erhöhen können und hat sich unglaublich tief in deutsche Firmen eingegraben. Fast jeder arbeitet mit mindestens einem SAP-System. Und fast jeder weiß auch, dass es absolut halsbrecherisch wäre, diese Systeme zu wechseln.

Ein Großteil der Erträge wird zudem Jahr für Jahr erneut erzeugt, da die Kunden nicht wechseln wollen oder können. SAP zahlt eine kleine Dividende von ca. 1,50% p.a. Doch das interessiert uns nicht. Wir wollen, dass die Firma in Wachstum investiert. Langfristig wird diese Aktie meiner Meinung nach deutlich über 200€ notieren. Angenehmerweise weist sie vergleichsweise geringe Schwankungen auf. Jeder Rückgang im Kurs ist eine langfristige Kaufgelegenheit. Ein zweistelliger durchschnittlicher Kaufkurs ist aber zu bevorzugen.

Ein solides Basisinvestment: Merck KGaA (WKN: 659990)

Die Firma verfügt über drei Geschäftsbereiche: Gesundheitswesen ("Healthcare"), medizinische Ausstattung für Labore ("Life Science") und Flüssigkristalle ("Performance Materials"). In diesen Gebieten ist Merck hochspezialisiert und genießt daher durch hohe Marktanteile eine gewisse Preismacht.

Solange die Forscher von Merck diesen Vorsprung halten, sind margenstarke Absätze auf unbestimmte Zeit und überdurchschnittliches Wachstum Formsache. Auch in Krisenzeiten bleiben die Umsätze der Firma sehr stabil. Der Verschuldungsgrad ist minimal höher als mir lieb wäre.

Unter diesen Rahmenbedingungen ist das aber vollkommen akzeptabel und eine Schieflage extrem unwahrscheinlich. Demographische Faktoren sorgen auf Sicht von Dekaden für Wachstum. Kaufen. Hinlegen. Fertig. Kurse unter 100 Euro je Aktie sind Kaufkurse.

Merck KGaA Chart von TradingView

Stabil dank starker Marken im Konsumbereich: Henkel (WKN: 604840)

Bekannt durch Marken wie Schwarzkopf verdient die Firma ihr Geld in zwei Geschäftsbereichen: Konsumgüter und industrielle Klebstoffe. Dieser Spagat hat einen Vorteil: Das Konsumentengeschäft ist sehr stabil und nur zu einem geringen Teil konjunkturabhängig. Waschmittel wird immer gekauft!

Das gleicht die Schwankungsbreite des zyklischen Geschäftsbereichs der Klebstoffe aus. Gleichzeitig sorgt das aber auch für zumindest etwas Schwung im Depot, wenn sich die Wirtschaft erholt. Mittelfristig könnte eine Aufspaltung der Firma zusätzlichen Aktionärswert schaffen.

Gehe davon aus, dass Henkel durch Zu- und Verkäufe das eigene Portfolio an Marken und Produkten etwas umstellen wird. Wir denken nicht, dass das Management finanziell über die Stränge schlagen wird und erwarten eher konservative Zukäufe über geschätzt eine bis fünf Milliarden Euro. Mehr als 85 Euro würde ich für einen Anteil allerdings nicht zahlen. Im Rahmen der aktuellen Unsicherheit um das industrielle Geschäft bevorzuge ich Einkaufskurse unter 75 Euro.

Mit diesen Werten bist Du erstmal defensiv aufgestellt und hast dauerhaft beständige Geschäftsmodelle in Dein Portfolio aufgenommen. Erwarte aber nicht, dass jene Aktien bei einer großen Rallye überproportional ...

