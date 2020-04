Wien (www.anleihencheck.de) - Der EUR-Credit-Primärmarkt war gestern erneut von Investmentgrade-Corporate-Emissionen dominiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Orange SA habe eine Senior-Unsecured-Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. (Tranche A: EUR 750 Mio., 7J, MS+140 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 12J, MS+165 BP) gepreist. E.ON sei ebenfalls im Senior-Unsecured-Segment aktiv gewesen (EUR 750 Mio., 5J, MS+130 BP, Green). Airbus sei mit einer Dreifach-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. am Primärmarkt aktiv gewesen (Tranche A: EUR 750 Mio., 5J, MS+195 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 8J, MS+215 BP; Tranche C: EUR 1 Mrd., 12J, MS+240 BP). Die Fresenius AG habe eine Senior-Unsecured-Emission im Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren bei MS+190 BP (erwartetes Rating: Baa3/BBB/BBB-) gepreist. Daimler AG habe einen Senior-Unsecured-Emission mit einem Volumen von EUR 1,5 Mrd. und einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+295 BP an den Primärmarkt gebracht. Vonovia habe eine Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. (Tranche A: EUR 500 Mio., 4J, MS+195 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 10J, MS+240 BP) gepreist. ...

