Das globalisierungskritische Netzwerk Attac sieht die Einführung von Eurobonds zwar als eine Gewinn an Solidarität unter den Euroländern, nicht aber als Lösung für die Schuldenprobleme ärmerer Länder. Besser wäre die direkte Staatsfinanzierung durch die Europäische Zentralbank (EZB), schreibt Attac in einer Aussendung. Zur Unterstützung wurde der frühere Weltbankdirektor Kurt Bayer an Bord geholt."Coronabonds", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...