Der Aktienkurs von BASF befindet sich in einem ausgeprägten Crash. Dabei haben die Titel in den vergangenen 15 Monaten bereits mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Ein Anteilsschein des Chemieriesen kostet heute so viel wie letztmalig im Jahre 2010. Doch wer tief fällt, hat nach der Krise im Regelfall auch ein hohes Aufwärtspotenzial.

Den vollständigen Artikel lesen ...