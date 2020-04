Köln (ots) - Rache, Mord, Liebe, Verlust und Gier - "Tell Me A Story", von Serienschöpfer Kevin Williamson ("The Vampire Diaries", "Dawson's Creek", "Scream"), greift die beliebtesten Märchen der Welt auf und interpretiert sie als dunklen, verwobenen Psychothriller neu.In der ersten Staffel der US-Serie können sich die Zuschauer auf Motive der drei Märchen "Hänsel und Gretel", "Rotkäppchen" und "Die drei kleinen Schweinchen" freuen. Zum erstklassigen Cast gehören unter anderem James Wolk ("Mad Men") als Jordan Evans, Billy Magnussen ("Aladdin") als Nick Sullivan, Dania Ramirez ("Once Upon a Time - Es war einmal...") als Hannah Perez, Danielle Campbell ("Marvel's Runaways") als Kayla Powell, Dorian Missick ("Southland") als Sam Reynolds, Michael Raymond-James ("Once Upon a Time - Es war einmal...") als Mitch Longo, Davi Santos ("Law & Order True Crime") als Gabe Perez, Sam Jaeger ("Why Women Kill") als Tim Powell, Zabryna Guevara ("Gotham") als Renee Garcia, Paul Wesley ("The Vampire Diaries") als Eddie Longo und Golden-Globe-Gewinnerin Kim Cattrall ("Sex and the City") als Colleen Powell. TVNOW zeigt die zehn Folgen der ersten Staffel "Tell Me A Story" ab 1. Mai 2020 im Premium-Bereich exklusiv als Box-Set.Produziert wird "Tell Me A Story" von Aaron Kaplans Kapital Entertainment, der neben Kevin Williamson und Dana Honor auch als Executive Producer fungiert. International wird die Serie von der ViacomCBS Global Distribution Group vertrieben.Und das erwartet die Zuschauer:Nach dem Tod seiner Frau zieht Tim Powell mit Teenie-Tochter Kayla zu seiner Mutter Colleen nach New York City. Die rebellische Kayla stolpert direkt in ihrer ersten Nacht im Big Apple in einen verhängnisvollen One-Night-Stand. Der unbekannte Liebhaber entpuppt sich wenig später ausgerechnet als ihr Highschool-Lehrer Nick Sullivan.Indes versucht Veteranin Hannah nach ihren Einsätzen als Soldatin wieder in ein normales Leben zurückzukehren. Doch ihr drogenabhängiger Bruder Gabe, der mittlerweile als Stripper jobbt, bringt sie in eine verheerende Lage. Trotzdem halten die beiden zusammen und vertuschen einen tödlichen Unfall.Auch Jordan und Beth haben ihre Probleme, denn die Beziehung des jungen Pärchens steht auf der Kippe. Als die beiden nach einer Aussprache wieder zusammenfinden und gemeinsam in ein Juweliergeschäft gehen, geschieht das Unfassbare: Sie geraten mitten in einen bewaffneten Raubüberfall mit dramatischen Konsequenzen...Die ersten vier Folgen "Tell Me A Story" finden Sie als exklusive Preview in unserem Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:BildredaktionBirgit CakirTelefon: 0221-456 74274Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4561805