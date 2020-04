HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF angesichts der europa- und US-weiten Produktionsstopps in der Autoindustrie von 64 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Auch der jüngste Ölpreisverfall habe ihn zu einer Neuberechnung der Schätzungen veranlasst, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach den Verkäufen von Unternehmensteilen gebe es für das Management zumindest etwas weniger Druck, die Dividende anzufassen. Zudem erscheine die Bilanz des Chemiekonzerns etwas gesünder als bei einigen Konkurrenten./kro/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 05:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

BASF-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de