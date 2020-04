Die InflaRx-Aktie (WKN: A2H7A5 ISIN: NL0012661870) legte an diesem Mittwoch bereits über 128 Prozent zu. Das Wertpapier des Jenaer Biotech Unternehmens schloss gestern mit 3,56 Euro und befindet sich derzeit bei 8,13 Euro. Grund dafür ist eine Meldung von Inflarx, dass das Unternehmen die ersten Covid-19 Patienten in einer randomisierten klinischen Studie untersucht. -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr.1 in Deutschland +Österreich ...

