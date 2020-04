LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 110 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Auswirkungen der Corona-Krise dürften noch eine ganze Zeit auf der Autobranche lasten, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Continental wachse der Druck, die Dividende zumindest drastisch zu kürzen, um so die Bilanz zu stärken./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 21:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

CONTINENTAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de