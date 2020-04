Google unterstützt künftig strukturierte Daten, die speziell für Ankündigungen und Informationen rund um Corona entwickelt wurden. Relevante Inhalte sollen in den Suchergebnissen so schneller zugänglich sein. Um wichtige Informationen rund um Corona noch leichter zugänglich zu machen, unterstützt Google bald einen neuen Typ strukturierter Daten. Das kündigte der Suchmaschinengigant auf Twitter an: We've released new docs on how to add structured data for COVID-19 announcements to your web pages. This isn't yet visible in Search results. That will happen in the near future, but you can add ...

Den vollständigen Artikel lesen ...