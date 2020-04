Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland könnte nach Ansicht des Digitalverbands Bitkom wegen der umfangreichen medizinischen Schutzmaßnahmen besser aus der Corona-Krise hervorgehen als viele andere Länder. "Ich habe das Gefühl, dass wir der Gewinner sein können", erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg.

Wenn es Deutschland ähnlich wie teilweise in China oder Südkorea gelänge, die Corona-Infektionen zu isolieren, dann könnte Deutschland vielleicht schneller rauskommen als andere Länder. Denn andere Länder hätten zu spät angefangen und die dortige Wirtschaft werde deutlich mehr leiden.

"Ich glaube, wir haben hier eine echte Chance einen Quick-Start hinzulegen", so Berg. "Den sollten wir nutzen".

Auch sei mit der Corona-Krise für deutsche Unternehmen jetzt die Chance für drastische Modernisierungsmaßnahmen. "Jetzt in so einer Krise hat jeder Verständnis dafür, wenn ich diese alten Zöpfe, oder alten Themen jetzt beende und mich vorbereite, in den nächsten Wochen bewusst neue Produkte, neue Prozesse digital aufsetzen kann", so Berg.

Auch wenn Unternehmen jetzt wegen Liquiditätsengpässen nicht investieren könnten, die Vorbereitungen für Modernisierungen könnten jetzt laufen.

