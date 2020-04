marktEINBLICKE Buch-Tipps: Jedem sein Hobby

Motorlegenden - James Bond

Der 25. James-Bond-Film "No Time to Die" ist seit kurzem in den Kinos. Wieder einmal macht 007 dabei nicht nur mit viel Action, einprägsamen Sprüchen und schönen Frauen von sich Reden. Auch seine Fahrzeuge sind immer etwas Besonderes. "Motorlegenden James Bond" spürt den berühmtesten, aber auch den weniger bekannten Fahrzeugen aus den Filmen nach. Zudem werden Bond-Darsteller wie Sean Connery und ihre Autovorlieben vorgestellt, Stuntmen gewürdigt, der MI6-Tüftler Q gibt Tipps für den Straßenverkehr und es werden die schönsten Fahrstrecken aus den Filmen beschrieben. Ein Must-have, nicht nur für Bond-Fans.

ISBN 978-3-6130-4261-2 - 29,90 EUR