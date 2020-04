Neuemission - die PCC SE emittiert mitten in der Corona-Krise zum 1. April 2020 eine neue Unternehmensanleihe mit einer Verzinsung von 4,00 % p.a. (ISIN: DE000A254TZ0) und einem Volumne von bis zu 25 Mio. Euro. Es ist die nunmehr 74. Anleihe des Duisburger Unternehmens.

Trotz der Coronavirus-Pandemie befindet sich die Produktionsauslastung in den Unternehmen der Chemiesparte der PCC aktuell auf einem stabilen, hohen Niveau. Bei Rohstoffen für Reinigungs- und Desinfektionsmitteln läuft die Produktion an den Chemiestandorten der PCC in Polen sogar an der Kapazitätsgrenze. Das Konsumgüter-Segment hat die Produktion von antibakteriellen Seifen und desinfizierenden Handreinigern deutlich ausgeweitet.

