Wie gewonnen so zerronnen: Europas Börsen sind nach dem jüngsten Erholungsversuch am Mittwoch wieder auf Talfahrt gegangen. Dax und EuroStoxx50 tauchten jeweils um rund drei Prozent auf 9686 und 2760 Punkte ab. Bei den Unternehmen häufen sich in Folge der Coronavirus-Pandemie die Gewinnwarnungen und Dividendenstreichungen.

