CR Capital Real Estate AG: Stefan Demske wechselt aus dem Aufsichtsrat in die operative Führung der Gesellschaft und verstärkt neben Mario Weißkopff den VorstandDGAP-Ad-hoc: CR Capital Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie CR Capital Real Estate AG: Stefan Demske wechselt aus dem Aufsichtsrat in die operative Führung der Gesellschaft und verstärkt neben Mario Weißkopff den Vorstand01.04.2020 / 12:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Kleinmachnow, 01. April 2020Stefan Demske wechselt aus dem Aufsichtsrat in die operative Führung der Gesellschaft und verstärkt neben Mario Weißkopff den Vorstand. Herr Demske war von 2014 bis 2018 Vorstand der Gesellschaft. Während seiner Vorstandstätigkeit hat sich der Aktienkurs der Gesellschaft annähernd verdreifacht. Christiane Bohm verlässt den Vorstand aus privaten Gründen. "Ich freue mich, dass Frau Bohm eine hochmotivierte Mannschaft hinterlassen hat, mit der wir die Erfolgsgeschichte der Gesellschaft fortschreiben werden. Auch wenn auf den Immobilienmarkt insgesamt schwierige Zeiten zukommen werden, sind wir mit unseren Angeboten und der bestehenden Produkt-pipeline aus familiengerechten Wohnimmobilien mit einem hervorragenden Preis-/Qualitätsverhältnis im Berliner und Leipziger Speckgürtel für Krisenzeiten bestens aufgestellt. Mit bezahlbarem Wohnraum sichern wir auch in schlechten Zeiten ein Grundbedürfnis der Bevölkerung", so Demske.Die Position von Stefan Demske im Aufsichtsrat übernimmt Rolf Richter. Richter hat seit Gründung der Gesellschaft den Einkauf verantwortet und eine der größten und umfangreichsten Immobiliendatenbanken aufgebaut, die der Gesellschaft einen enormen Wettbewerbsvorteil sichert. Neben dem Aufsichtsratsmitglied Peter Peitz, vereidigter Immobiliensachverständiger, verfügt der Aufsichtsrat mit Rolf Richter über einen weiteren Fachmann mit profunder Immobilienexpertise.01.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: CR Capital Real Estate AG Heinrich-Hertz-Str. 1b 14532 Kleinmachnow Deutschland Telefon: +49 30 889 26 88 0 Fax: +49 30 889 26 88 69 E-Mail: info@cr-cap.de Internet: www.capital-real-estate-ag.de ISIN: DE000A2GS625 WKN: A2GS62 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1012643Ende der Mitteilung DGAP News-Service1012643 01.04.2020 CET/CEST