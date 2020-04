Deutsche Wirtschaft sieht vor allem Chancen in der DigitalisierungAber: Nur jedes vierte Unternehmen investiert in digitale GeschäftsmodelleBerg: "Coronakrise ist ein Weckruf, die Digitalisierung massiv voranzutreiben" Berlin, 1. April 2020Die Unternehmen in Deutschland sind in den vergangenen zwölf...

Den vollständigen Artikel lesen ...