Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt am Mittwoch die Aktie von Munich Re . Der Titel verliert deutlich an Wert. Zu den Aktien mit schlechter Performance des Tages gehört heute das Wertpapier von Munich Re mit einem Minus von 3,91 Prozent. Zuletzt notierte das Wertpapier bei 176,90 Euro.

