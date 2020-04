Warren Buffett liebt Schnäppchen. Im Moment gibt es am Aktienmarkt recht viele Schnäppchen, aus denen er wählen kann. Auch du hast diese Auswahl! Tatsächlich gibt es im Moment einige Aktien aus dem Portfolio von Berkshire Hathaway (WKN: 854075) und (WKN: A0YJQ2), die attraktiv bewertet sind. Fast jede Aktie in Berkshires Portfolio ist von ihren Hochs im Jahresverlauf um mindestens 20 % gefallen. Einige sind sogar noch deutlich stärker gefallen. Drei Aktien, die Buffett in der Vergangenheit gekauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...