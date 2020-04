Eine Analysten-Herabstufung jagt die Nächste. Nachdem Goldman Sachs die Daimler-Aktie am Dienstag auf ihre Verkaufsliste gesetzt hat, folgte auch das Bankhaus Metzler. Das Kursziel für das Papier des Automobil-Herstellers wurde halbiert!Das Bankhaus Metzler hat die Daimler-Aktie von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel wurde von 48 Euro auf nur noch 24 Euro halbiert! Angesichts der Corona-Krise sprach Analyst Jürgen Pieper in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie von einem historischen ...

