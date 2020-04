Huawei hat mit dem Release seiner P40-Serie ein Update seiner Nutzeroberfläche auf EMUI 10.1 veröffentlicht. Der Hersteller hat nun bekannt gegeben, welche Modelle die neue Version noch erhalten werden. Mit dem Huawei P40 Pro hat der Technikriese einige neue Softwarefunktionen in seine Nutzeroberfläche EMUI 10.1 gepackt. Nicht nur die frisch vorgestellten Smartphone-Modelle ohne Google-Dienste profitieren von den neuen Funktionen, auch viele auf dem Markt befindliche Geräte mit Google an Bord sollen das Update erhalten. Huawei EMUI 10.1: Was ist neu? EMUI 10.1 basiert weiterhin auf Android 10, ...

