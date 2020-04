Auch Google wird die Coronakrise zu spüren bekommen. Möglicherweise könnten die Werbeumsätze des Konzerns sogar erstmals in der Firmengeschichte sinken. Die ökonomischen Folgen der Coronakrise sind bislang kaum abzuschätzen. Klar ist aber schon jetzt, dass die Werbebranche einen massiven Einbruch erlebt. Das trifft auch die Großen der Branche. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat bereits erklärt, dass sein Unternehmen in verschiedenen Regionen der Welt einen Rückgang an Werbebuchungen erlebt und auch bei Google dürfte es nicht anders aussehen. Nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...