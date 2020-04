Im schwachen Marktumfeld muss auch die RWE-Aktie am Mittwoch wieder stärkere Verluste hinnehmen. Nach der Erholung in den vergangenen Tagen nähert sich die Aktie dem 52-Wochen-Tief bei 20,05 Euro wieder an. Die massiven Insiderkäufe zuletzt können die Anleger offenbar nicht beruhigen - es bleibt die Angst vor einem massiven Nachfragerückgang.Vor allem Konzernchef Rolf Martin Schmitz, aber auch andere Insider, hatte zuletzt massiv RWE-Aktien gekauft und damit eine Unterbewertung des eigenen Konzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...