(shareribs.com) Chicago 01.04.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel überwiegend leichter. Mais sackte ab, nachdem eine sehr hohe Ernte für das laufende Jahr prognostiziert wurde. Weizen und Sojabohnen fallen im elektronischen Handel weiter. Mai-Mais gibt 1,5 Cents auf 3,3925 USD/Scheffel ab. Mais korrigierte am Dienstag leicht und bleibt auch weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...