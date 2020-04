NorCom bietet mit EAGLE effiziente Erweiterung bestehender Home-Office Lösungen / Kostenfreie Testphase für das gesamte Jahr 2020DGAP-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Produkteinführung NorCom bietet mit EAGLE effiziente Erweiterung bestehender Home-Office Lösungen / Kostenfreie Testphase für das gesamte Jahr 202001.04.2020 / 14:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Big-Data Plattform EAGLE bietet Unternehmen eine unkomplizierte Möglichkeit, die Kapazitäten ihrer bestehenden Home-Office Lösung zu erweitern. Hierzu wird EAGLE der aktuell im Unternehmen genutzten Lösung zugeschaltet. Gewohnte Ansichten und Arbeitsprozesse für die Mitarbeiter bleiben bestehen - über EAGLE lassen sich jedoch wertvolle zusätzliche Funktionen nutzen.Die Zuschaltung von EAGLE bietet NorCom bis Ende 2020 kostenfrei an. Unternehmen erhalten so die Möglichkeit, EAGLE langfristig in der Arbeitspraxis zu testen, ohne eine Investition tätigen zu müssen.EAGLE - Dokumentenmanagement mit Big Data und KI-TechnologieEAGLE ist die führende Big-Data Plattform zur team-übergreifenden Zusammenarbeit und KI-gestütztem Wissensmanagement. Der Zugriff erfolgt webbasiert bei sehr geringer Netzwerkbelastung.Die Funktionen in der Übersicht:* Schnelles, sicheres Durchsuchen sowie Öffnen, Bearbeiten und Teilen von Dateien* Dateivorschau und projektspezifische Dateiablage* Auto-Suggestion und -Korrektur* Niederschwelliger, motivierender Austausch im Team durch integrierte Social Media Funktionen wie Kommentare, Chats etc.* Erweiterte Such- und Vorschauoptionen* Höchste Sicherheit bei der Datenübertragung und Authentifizierung.* Integrierte Analysemodule* Document-Lifecycle-Automatisierungen* KI-Methoden, u.a. Informationsextraktion ("Gib mir aus allen Dokumenten die Kaufpreise"), Image-To-Text-Konvertierung ("Lese aus meinem Scan oder Handybild den enthaltenen Text").EAGLE ergänzt bestehende Unternehmens-LösungEAGLE ersetzt das bestehende System nicht, sondern ergänzt dieses. Die Integration erfolgt nahtlos. Der Vorteil: Der Zugriff auf den bestehenden File-Server in der gewohnten Ansicht bleibt für den Mitarbeiter bestehen, es entstehen keine Reibungsverluste bei der Einarbeit. Die Funktionen von EAGLE werden dem Mitarbeiter über Webzugriff zusätzlich zur Verfügung gestellt. So kann jeder individuell entscheiden, wie intensiv er die Unterstützung durch EAGLE nutzen will.EAGLE ist praxiserprobtDie erste Version der Big-Data Lösung EAGLE wurde zusammen mit dem Automobilhersteller Audi entwickelt und für mehrere Millionen von Dokumenten ausgelegt. Dabei wurde die Belastbarkeit bei mehr als zehntausend parallelen Zugriffen durch unterschiedliche Tests überprüft und entsprechende Maßnahmen getroffen, damit das System vielen Zugriffen ohne Einschränkungen standhält. So kann die Last auf Fileserver abgeschirmt, und ein einwandfreier Zugriff auf Unternehmensdaten sichergestellt werden.Kontaktieren Sie nicolas.zick@norcom.de um Ihre EAGLE-Installation noch heute anzufordern!Kontakt: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: niz@norcom.de01.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1012733Ende der Mitteilung DGAP News-Service1012733 01.04.2020