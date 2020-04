Lufthansa-Aktie auf 5-Jahres-Tief Das sieht nicht gut aus: Die Lufthansa-Aktie fällt heute auf ein neues 5-Jahres-Tief und hat damit in der 1-Monats-Betrachtung ganze 26% an Wert verloren. Seit Jahresauftakt 2020 müssen Lufthansa-Aktionäre einen Kursverlust in Höhe von fast 50% verbuchen, während auf 1-Jahres-Sicht ein Minus von knapp 60% auf der Lufthansa-Anzeigetafel steht. Wie...

