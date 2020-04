NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Er rechne mit einem soliden Wachstum des Pharmaherstellers trotz der negatver Auswirkungen durch Biosimilar-Konkurrenz in den USA, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Jahresziele dürften die Schweizer bekräftigen./ajx/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 09:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 09:03 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

ROCHE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de