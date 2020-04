Von Maitane Sardon

FRANKFURT (Dow Jones)--Der britische Öl- und Gaskonzern BP will im Rahmen seines Plans zur Verbesserung der Profitabilität während der Corona-Krise keine Arbeitsplätze abbauen oder Mitarbeiter entlassen. Nach Angaben der Briten soll diese Entscheidung in den kommenden drei Monaten gelten. "Wir wollen einfach keine weitere Belastung in einer für Einzelpersonen und Familien ohnehin schon unglaublich stressigen Zeit hinzufügen", sagte CEO Bernard Looney. Zuvor hatte BP angekündigt, dass die Ergebnisse im ersten Quartal durch die derzeit schwache Nachfrage im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und den niedrigen Rohstoffpreise beeinträchtigt würden.

Zu den Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor dem Coronavirus hat BP die Schichtmodelle angepasst, um eine bessere "soziale Distanzierung" möglich zu machen. Zudem hat BP nach weiteren Angaben nicht essenzielle Aktivitäten reduziert und bietet psychologisch Unterstützung an. BP will zusätzlich 2 Millionen US-Dollar an das Hilfsprogramm namens Covid-19 Solidarity Response Fund spenden und in einigen Ländern den Rettungsdiensten und Krankenwagen kostenlos Treibstoff liefern.

