Wien (www.fondscheck.de) - Konservative Mischfonds sollen Anleger in turbulenten Börsenphasen vor allzu großen Verlusten schützen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Ratingagentur Scope habe sich angeschaut, ob die Produkte dieses Leitungsversprechen während des Corona-Schocks eingelöst hätten. "Der massive Kursverfall ist für Anleger und Fondsmanager gleichermaßen eine Bewährungsprobe", betone Scope-Analyst Said Yakhloufi. Während Anleger nun am besten durchatmen und Ruhe bewahren würden, sollten Fondsmanager allerdings ein aktives Risikomanagement betreiben und Verluste begrenzen - indem sie beispielsweise ihre Bargeldquote erhöhen oder das Portfolio über den Terminmarkt zumindest teilabsichern würden. ...

