(shareribs.com) London 01.04.2020 - Brent- und WTI-Rohöl notieren am Mittwoch uneinheitlich. Brent-Rohöl rutscht ab, während sich WTI-Rohöl erholen kann. Die Marktteilnehmer hoffen auf eine Anpassung der Produktion angesichts des massiven Nachfragerückgangs. Wie das private American Petroleum Institute mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 10,5 Mio. Barrel gestiegen. ...

