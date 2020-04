Einem Bericht des Medienhauses Bloomberg zufolge nimmt BMW wegen des Ausbruchs der Coronakrise Schulden auf. Dem Bericht nach hat der Münchener Konzern Schuldscheine in Höhe von 200 Millionen Euro aufgenommen. Der Privatverkauf dauerte fünf Jahre und wurde nur von wenigen Investoren in Anspruch genommen. BMW hat seine deutschen Produktionsstätten am 18. März geschlossen. Der Stillstand sollte ursprünglich 21 Tage andauern, was den Marktanalysten von IHS zufolge einen Ausfall von 122.218 Fahrzeugeinheiten ...

