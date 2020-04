Wirecard-Aktie: Die Entscheidung Die Wirecard-Aktie kämpft derzeit mit der Kursmarke von 100 Euro und ist im Zuge des Corona-Crashes am 19. März 2020 auf ein neues 12-Monats-Tief bei 83,24 Euro gefallen. Die Wirecard-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 4,5% an Wert verloren (Sechs-Monats-Performance: -27,8%) und notiert aktuell bei 101,00 Euro. Im Vorjahr hat die Wirecard-Aktie...

