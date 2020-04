Den dritten Handelstag in Folge blieb der Dow Jones Industrial Index in der Bandbreite, die am vergangenen Donnerstag ausgebildet wurde. Eine Vorentscheidung für die kommenden Tage ist aber nur eine Frage der Zeit. Trader sollten die Signalschwellen auf der Ober- und Unterseite im Auge behalten. Von Franz-Georg Wenner

