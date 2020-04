DGAP-News: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Henkel AG & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.04.2020 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-04-01 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf *Wertpapier-Kenn-Nummern:* Stammaktien 604 840 Vorzugsaktien 604 843 *International Securities Identification Numbers:* Stammaktien DE 0006048408 Vorzugsaktien DE 0006048432 Verschiebung der für den 20. April 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung Die Henkel AG & Co. KGaA verschiebt die für Montag, den 20. April 2020, in Düsseldorf einberufene ordentliche Hauptversammlung 2020. Die im Bundesanzeiger vom 5. März 2020 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos. Diese Entscheidung erfolgt aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2). Nach den für diese Hauptversammlung geltenden aktienrechtlichen Vorschriften hätte sie als sogenannte Präsenzveranstaltung durchgeführt werden müssen. Die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Aktionärinnen und Aktionären sowie der beteiligten Dienstleister hat höchste Priorität. Mit der Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt möchte Henkel dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Durch die Absage der Hauptversammlung verschieben sich unter anderem auch der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und damit die Auszahlung der Dividende. Henkel wird unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung prüfen, ob es möglich ist, die ordentliche Hauptversammlung 2020 innerhalb der ersten acht Monate des Geschäftsjahres durchzuführen. Henkel wird seine Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Öffentlichkeit zeitgerecht über einen neuen Termin und die Art und Weise der Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2020 informieren. Düsseldorf, im März 2020 *Henkel AG & Co. KGaA* _Henkel Management AG (persönlich haftende Gesellschafterin)_ _Der Vorstand_ 2020-04-01 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 7974357 E-Mail: michael.j.schmitt@henkel.com Internet: http://www.henkel.de ISIN: DE0006048408, DE0006048432 WKN: 604 840, 604 843 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1012787 2020-04-01

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)