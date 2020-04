FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Pareto Securities hat die Einstufung für Munich Re nach der Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Lediglich der frühe Zeitpunkt der Warnung habe ihn überrascht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass auch die übrigen der von ihm beobachteten Versicherer nun nachziehen dürften. Die Aktien des Rückversicherers Munich Re seien angesichts der aktuellen Unsicherheit wegen der Corona-Krise passend bewertet./tav/jha/



ISIN: DE0008430026

