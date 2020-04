NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SAP von 141 auf 121 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für längerfristig orentierte Investoren sei die Kursschwäche von SAP wegen Covid-19 nun eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/kro



ISIN: DE0007164600

